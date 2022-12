Cidades Carro é atingido e arrastado por trem segundos antes de passageiros saírem do veículo, em Petrolina O grupo de passageiros era composto por quatro adultos e uma criança de três anos, mas todos conseguiram sair do veículo antes que o trem o atingisse e ninguém se feriu

Um carro com quatro passageiros foi atingido e arrastado por um trem de carga, em Petrolina de Goiás, Região Central do Estado. O grupo de passageiros era composto por quatro adultos e uma criança de três anos, mas todos conseguiram sair do veículo antes que o trem o atingisse e ninguém se feriu. O carro, um VW/Voyage, dirigia em direção ao centro da cid...