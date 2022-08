Cidades Carro é encontrado dentro do Lago Serra da Mesa por funcionários de restaurante flutuante, em Uruaçu O dono do veículo identificou o carro, um Ônix 2022, e chamou um guincho para retirá-lo de dentro do lago no domingo (28)

Um carro foi encontrado submerso no Lago Serra da Mesa por funcionários de um restaurante flutuante, em Uruaçu. O dono do veículo identificou o carro, um Ônix 2022, e chamou um guincho para retirá-lo de dentro do lago no domingo (28). De acordo com o delegado Peterson Ferreira Ramin, o veículo caiu dentro do lago na sexta-feira (26), mas ainda não se sabe como o...