Cidades Carro é ‘engolido’ por cratera no meio da rua, em Aparecida de Goiânia O veículo ficou de ponta-cabeça ao cair dentro do enorme buraco numa rua do Buriti Sereno

Um carro foi engolido por uma cratera no meio de uma rua do setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, após uma tubulação se romper no local. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (20). Felizmente, os ocupantes do carro só tiveram escoriações leves. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 2h de hoje. O veículo com dois ocupantes - moto...