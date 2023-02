Um carro foi flagrado pelas câmeras da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a mais de 190 km/h. O registro foi feito na sexta-feira (17) na BR-060 no sentido Brasília/Anápolis. De acordo com a polícia, o condutor não foi abordado mas vai receber a multa e os pontos na carteira pela infração.

Em números exatos, a velocidade do carro foi de 194 km/h e, de acordo com o inspetor Newton, da PRF, em Goiás até agora foi o recorde registrado neste carnaval e pode estar também no topo dos registros do ano no Estado. Outra informação é que essa foi a terceira vez que esse mesmo veículo foi flagrado acima da velocidade permitida.

Previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), trafegar acima da velocidade é falta gravíssima e além da multa, que nesse caso a multa pode chegar a quase R$ 1mil, o motorista vai receber 7 pontos na carteira.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de matar outro a tiros por causa de dívida de R$ 220, diz polícia

- Carnaval pós-restrições da pandemia é apoteose da folia, dizem historiadores

- Vídeo registra quando motociclista morre após ser atropelado por caminhão, em Aparecida de Goiânia

Cuidados

A PRF realiza nas estradas a Operação Carnaval, que registou vários condutores em alta velocidade nas estradas. Além do carro a quase 200km/h, imagens divulgadas pela polícia mostram veículos acima dos 160km/h.

A operações de carnaval vai até quarta-feira (22) meia noite, e não é só o excesso de velocidade que preocupa nas estradas, a PRF flagrou também ultrapassagens fora do local permitido e motoristas dirigindo embriagados.

"Lembramos que já são três mortes nas BR's que cortam Goiás. A que mais chamou atenção é a acontecida neste domingo (19) na BR-153. Uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma camionete em ultrapassagem indevida. A condutora do carro, de 55 anos, morreu" destacou o inspetor.

Ainda segundo o inspetor Newton, nesta segunda-feira (20) entre as 14h e 22h a expectativa é que o movimento nas rodovias seja entre 50 e 60% maior. Com isso a orientação é para que os motoristas evitem viajar nesse horário e esperam para retornar na terça ou quarta pela manhã. As estradas apontadas como de maior risco pela PRF são: BR-153, BR-060, BR-414 e BR-050.