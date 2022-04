Cidades Carro bate de frente com caminhão e causa morte na BR-153, em Jaraguá Duas pessoas ficaram gravemente feridas após a colisão

Uma pessoa morreu após uma batida frontal entre um carro e um caminhão na BR-153, próximo a Jaraguá, na manhã deste sábado (23). Duas pessoas envolvidas no acidente ficaram gravemente feridas. Segundo informações preliminares repassadas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vitimas viajavam em um Fiat Palio que seguia no sentido São Francisco-Jaraguá, quando...