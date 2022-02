Cidades Carro capota e fica com as rodas para cima em acidente na Perimetral Norte, em Goiânia O POPULAR desta terça-feira mostrou que a Perimetral Norte é a via com maior número de acidentes de Goiás, com média de oito mortes por ano

Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado na manhã desta terça-feira (8), na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. Imagens feitas no local mostram o veículo com as rodas para cima e algumas pessoas tentando retirá-lo da pista. O Corpo de Bombeiros não foi acionado e ainda não há informações se houve feridos. O POPULAR desta terça-feira mostrou que a ...