Cidades Carro capota na Avenida Circular, em Goiânia

Na manhã desta quarta-feira (16), um carro capotou na Avenida Circular, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que no veículo havia uma mulher, cuja identidade não foi revelada. Ela teve arranhões leves e recusou atendimento médico no local. Ainda de acordo com a SMM, a vítima buscou atendimento por conta própria. A sua ...