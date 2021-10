Cidades Carro colide contra ponto de ônibus no Jardim América, em Goiânia Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (29). Havia sangue dentro do veículo que estava abandonado e condutor ainda não foi localizado

Um carro bateu contra um ponto de ônibus na madrugada desta sexta-feira (29), na Rua C-159, no Jardim América, em Goiânia. Pela manhã, o veículo que ainda estava no local atrapalhou o trânsito e agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) auxiliaram no controle da via. Havia sangue dentro do carro e o condutor ainda não foi localizado. O veículo foi retirado p...