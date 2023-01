Um carro com oito pessoas saiu da pista e capotou na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, neste domingo (1º). Segundo os bombeiros, uma mulher ficou presa dentro do veículo. Todos os ocupantes foram levados a uma unidade de saúde para serem atendidos.

Os bombeiros informaram que, quando chegaram ao local, encontraram o carro a cerca de 20 metros fora da pista, com as rodas para o alto. Dos oito ocupantes, sete já estavam fora do veículo.

Os militares retiraram a bateria do carro e verificaram se havia algum vazamento de combustível para evitar incêndio e fizeram o resgate da mulher que ainda estava dentro.

Ela estava sobre o teto, com dores no tórax e abdômen. Todos os ocupantes foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Luziânia pelo Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por uma equipe da concessionária que administra a rodovia.

O POPULAR não conseguiu informações sobre o estado de saúde das vítimas até a última atualização dessa reportagem.