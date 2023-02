Três pessoas ficaram ilhadas dentro de um carro na manhã deste sábado (18), na GO-070, em Goianira, a 29 km de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois pontos da rodovia apresentaram alagamentos devido às fortes chuvas que atingiram a região durante a madrugada.

O sargento Cledson Pereira Mota, da 20ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) de Goianira, conta que os próprios passageiros conseguiram retirar o veículo do local. “Quando o carro foi tomado pela água, eles desceram do veículo e o empurram”, detalha o agente.

Segundo Mota, as equipes dos Bombeiros estiveram no local e orientaram os passageiros. “Eles estavam na altura do Lago Verde, no sentido Goianira a Goiânia. Nós orientamos o motorista, conduzimos eles pela via que estava interditada e, em seguida, eles seguiram viagem”, informa o bombeiro.

O sargento destaca que não houve vítima, mas apenas danos materiais devido o veículo ter sido tomado pela água. Além desse ponto de alagamento, o Corpo de Bombeiros informa que a baixada próxima ao Parque Maracanã também foi tomada pela água, mas que não houve ocorrências.

“Nesse outro, nós não fomos acionados devido a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ter feito o isolamento do trânsito, não deixando veículos passarem”, informa Mota. Por fim, o sargento informou que a água já baixou nos pontos de alagamento e que o trânsito foi retomado.

