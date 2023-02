O motorista de uma funerária morreu em um acidente na GO-080, seguindo por Petrolina de Goiás no sentido São Francisco, na tarde desta terça-feira (31). De acordo com o comandante dos bombeiros de Nerópolis, Giskard Xavier, a vítima transportava um corpo de Barretos a Gurupi e teria perdido o controle do veículo por causa das chuvas que passavam pela região, o que levou ao capotamento.

A informação foi dada por outro motorista que acompanhava a vítima e revezava na direção do automóvel. O sobrevivente não teve ferimentos e após o acidente, soltou o cinto de segurança, saiu do veículo e recusou socorro.

O corpo do motorista, de 28 anos, e o que era transportado no caixão foram arremessados do carro.

A vítima do acidente foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e o outro corpo foi transportado por uma funerária contratada para completar o trajeto até Gurupi.