Um carro desceu uma rampa de uma concessionária, quebrou um muro e atingiu outros dois veículos que estavam estacionados em uma rua, em Goiânia. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (16), em uma concessionária na Avenida T-9, no Setor Bueno. Por sorte, ninguém se feriu.

O g1 entrou em contato com a concessionária onde o caso aconteceu, para saber informações sobre o que causou o acidente, mas foi informado por uma atendente que ela não tem autorização para passar nenhum tipo de informação. A mulher disse ainda que a empresa “não tem nada a declarar”.

O carro que caiu do prédio é um Hyundai/Creta. Pessoas que estavam no local falaram ao repórter John Willian, da TV Anhanguera, que o carro estava no local para revisão e que um funcionário estava o levando para o andar de cima, onde fica a oficina, quando, na rampa, o veículo começou a descer.

Durante a queda, o Creta teria batido com a traseira no muro e caído para o lado de fora do prédio, já na calçada, atingindo um carro estacionado na Avenida T-3, e danificando também outro veículo que estava parado no local.

Segundo os populares, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

