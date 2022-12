Cidades Carro desgovernado capota, arranca árvore e atinge lixeira, em Catalão; vídeo Motorista seguia pela Avenida Lamartine Pinto Avelar alta velocidade quando perdeu o controle da direção

Um carro capotou em uma avenida de Catalão, no sudeste de Goiás, depois que o motorista perdeu o controle e bateu no canteiro central da via. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo arrancou uma árvore e bateu contra a lixeira que estava no sentido contrário. O homem conseguiu sair pela janela traseira do carro. O acidente ocorreu no domingo (11), ...