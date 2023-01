Um carro desgovernado derrubou um ponto de ônibus em Anápolis, a 55 km da capital, e quase atingiu pedestres que passavam na rua. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo, um Ford Fiesta vermelho, passa por cima do canteiro central, invade a pista contrária e atinge o ponto de ônibus.

Após derrubar a estação, o motorista da marcha ré e volta para o canteiro central, por onde trafega por alguns metros até conseguir voltar para a pista. O caso aconteceu às 05:57 desta terça-feira (24) na Avenida Pedro Ludovico, setor Paraíso.

Após retornar para a pista, o motorista foge como se nada tivesse acontecido. Em outra imagem registrada pelas câmeras minutos antes do acontecido, é possível perceber que três pessoas aguardavam o ônibus sentadas no ponto. No momento da batida, não havia ninguém no local e não houve feridos.

Em resposta à TV Anhanguera, a Prefeitura de Anápolis disse que não ficou sabendo do acidente, mas que iria até o local para consertar os estragos.

O POPULAR tentou entrar em contato com a Prefeitura na manhã desta quinta-feira (26), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.