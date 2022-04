Cidades Carro dirigido por idoso de 81 anos atinge moto e deixa casal gravemente ferido Acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas Turim e Rovigo, na Vila Alvorada, em Goiânia, na noite de segunda-feira (25)

Um casal ficou gravemente ferido depois que a moto em que estavam ser atingida por um carro, na Vila Alvorada, em Goiânia. Eles seguiam pela Rua Turim, via preferencial, quando, no cruzamento com a Rua Rovigo, colidiram com o veículo conduzido por um senhor de 81 anos. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (25). Segundo informações da Delegacia de Investigação de Cri...