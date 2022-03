Cidades Carro fica destruído após pegar fogo em rua de Anápolis Bombeiros atuaram no local no começo da manhã desta sexta-feira (11)

Um carro, modelo Chevrolet Monza, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (11) na Rua Quintino Bocaiúva, no Centro de Anápolis. Equipes do Corpo de Bombeiros combateram o incêndio e informaram que não houve feridos, apenas danos materiais. Quando os bombeiros chegaram no local o carro estava inteiramente incendiado, restando realizar o rescaldo e verificar que el...