Cidades Carro gira no ar e capota duas vezes após bater contra rotatória em Bela Vista de Goiás; vídeo Comerciante da região informa que duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu

As câmeras de segurança de um comércio em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, registraram o momento em que um carro capota em uma rotatória na GO-219. O acidente ocorreu no dia (24), por volta das 23h. No vídeo é possível ver o veículo se aproximando da rotatória e, em seguida, perdendo o controle, batendo contra o meio-fio, capotando e dand...