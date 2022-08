Cidades Carro invade comércio após batida em cruzamento da T-65, em Goiânia Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade informou que um dos motoristas dos veículos envolvidos no acidente não respeitou a sinalização do pare e provocou o acidente

Um carro invadiu um mercado na tarde desta terça-feira (16), no Setor Bela Vista, em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito no cruzamento entre as ruas S-3 e T-65 e um dos carros acabou entrando no estabelecimento. Os agentes de trânsito que atenderam a ocorrência contaram que o motorista do Hon...