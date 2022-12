Um carro invadiu uma farmácia depois de desviar de outro veículo, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O caso aconteceu na última terça-feira (20).

Nas imagens é possível ver que os dois carros vinham no mesmo sentido, quando o carro da direita sinalizou que viraria à esquerda. Ao perceber a manobra, o motorista que vinha pela esquerda tentou desviar do veículo, mas perdeu o controle da direção e atingiu a parede do estabelecimento comercial.

No momento da batida haviam duas pessoas na farmácia. Ninguém ficou ferido.

