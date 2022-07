Atualizada às 16h39 de 19/07

Um carro invadiu o restaurante Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, durante o horário de almoço desta terça-feira (19). Logo após o ocorrido, com informações preliminares, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) relatou que quatro pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas para hospitais da capital. Contudo, pouco tempo depois os bombeiros atualizaram as informações. O número de feridos subiu para 10, sendo que duas pessoas foram atendidas em estado grave.

Uma vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) e outras três foram socorridas e levadas para o Hospital Santa Helena, no Setor Sul. Clientes informaram que a motorista, de 64 anos, teria passado mal e perdido o controle do veículo, um Ford Ecosport prata. Ela realizou o teste do bafômetro que deu resultado negativo para consumo de álcool.

Vídeos mostram que o restaurante estava cheio no momento do acidente. É possível ver que uma das vítimas está caída ao lado do veículo. Além disso, os registros mostram os vidros das janelas quebradas e as mesas e cadeiras espalhadas.

O presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Goiás, Daniel Vilela, estava no local e ajudou a retirar as vítimas que estavam debaixo do carro, informou o assessor Bruno Rocha Lima. As câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo perde o controle e invade o estabelecimento.

Por meio de nota, o Empório Saccaria do Jardim Goiás informou que o veículo invadiu o estabelecimento e deixou clientes e funcionários feridos. “Declaramos que prestamos todo o apoio e suporte aos feridos e suas famílias. Não autorizamos e nem incentivamos o uso de quaisquer imagens das vítimas, bem como do interior do estabelecimento”.

O local permanecerá fechado hoje.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Empório Saccaria do Jardim Goiás vem, por meio deste, esclarecer sobre os acontecidos do dia 19/07/2022 no qual um veículo invadiu a área do nosso restaurante deixando clientes e colaboradores feridos.

Declaramos que prestamos todo o apoio e suporte aos feridos e suas famílias. Não autorizamos e nem incentivamos o uso de quaisquer imagens das vítimas, bem como do interior do estabelecimento.

Informamos aos nossos clientes que estaremos fechados hoje.

Lamentamos o ocorrido e esperamos o pronto restabelecimento das vítimas.

Atenciosamente, Empório Saccaria.

