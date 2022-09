Um carro que estava na contramão invadiu um hotel na manhã deste domingo (18), na Avenida Deputado Jamel Cecílio, localizada no Jardim Goiás, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 28 anos dirigia o veículo e teria passado mal no volante.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a motorista, que estava com alguns cortes na cabeça. Ela foi encaminhada ao Cais Chácara do Governador, mas foi liberada logo em seguida. A PM disse que a mulher voltou ao local do acidente e foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo.

A Polícia disse ainda que antes do carro atingir o hotel, houve uma colisão com outro veículo. O teste também comprovou que o segundo motorista envolvido não estava embriagado. O Hotel K informou que os funcionários estavam longe dos vidros atingidos pelo carro e nenhum deles se feriu. A Polícia Civil investiga o caso.

