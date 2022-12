Com a chegada do mês de dezembro, muitas pessoas se animam com as decorações natalinas. Alguns mais apaixonados levam as luzes de Natal para um outro nível. Esse é o caso de Gleidson Campos. Ele, que é motorista de aplicativo, criou sua própria versão do ‘carro do Papai Noel’. O profissional conta que sempre teve amor por essa época do ano e que, devido ao trabalho noturno, não conseguia ver as decorações para a casa. A solução foi trazer essa paixão para dentro de seu emprego.

Gleidson conta que, sempre que podia, fazia de sua casa uma vitrine para o Natal: “As pessoas iam pra porta da minha casa para poder ver, e eu achava aquilo o máximo”. Com o hábito mais noturno, devido ao trabalho, a forma que encontrou para manter a tradição foi decorar o carro. “Mudei minha rotina pra trabalhar à noite, justamente por causa das luzes”, sintetiza a inspiração para o carro natalino.

Hoje, quando o motorista vira a esquina, a reação de todos é a mesma: “as pessoas me vêem e já abrem o sorriso. É contagiante”, conta Gleidson. O motorista revela que o projeto já existia desde 2019, mas que com o passar dos anos foi só aprimorando o instrumento de trabalho. Ano após ano, o veículo de Gleidson brilhava cada vez mais.

“Em 2019, eu gastei R$200 com o carro, mas ganhei mais de R$1.500 só com gorjeta”, aponta o lado lucrativo da empreitada. Ao ver a possibilidade de negócios, ele confessa o pensamento que lhe veio, “Já vou investir na decoração do ano que vem”. Neste ano, os investimentos com o veículo mais que dobraram e a expectativa é só de melhora nos lucros.

Leia também:

- Pedido de medicamentos de alto custo passa a ser totalmente digital

- Confira passo a passo para realizar o cadastro antecipado na rede municipal de ensino de Goiânia