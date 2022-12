Um carro pegou fogo em uma avenida do Setor Bueno, em Goiânia. Nas imagens é possível ver o fogo se espalhando rapidamente pelo veículo. Segundo o Corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido.

A situação aconteceu na Avenida T-11, próximo do cruzamento com a T-4. Ao produtor Geovane de Ázara da TV Anhanguera, uma motorista, que preferiu não se identificar, disse que três pessoas saíram do carro, mas sem ferimentos.

A motorista disse ainda que alguns lojistas da rua pegaram extintores para tentar apagar as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo. Nas imagens, é possível ver que as chamas se espalham rapidamente. O carro ficou com a parte da frente totalmente destruída.

À TV Anhanguera, os bombeiros disseram que o fogo pode ter começado no motor do carro e, em seguida, se espalhado pelos pneus, mas somente a perícia pode confirmar após a investigação.

Leia também:

- Jovem morre em acidente na Avenida Anhanguera, e motorista envolvido foge do local

- Motociclista de 22 anos morre após bater em carro na rua 90, no Setor Pedro Ludovico