Cidades Carro pega fogo na garagem de uma residência, em Ipameri (GO) Após 50 minutos, as chamas foram apagadas. Ninguém se feriu.

Um carro de passeio pegou fogo dentro da garagem, no setor Romeu Carvalho, na cidade de Ipameri. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, quando...