Um novo vídeo, da Rua 14-A, mostra o veículo EcoSport prata sendo atingido por outro carro antes da motorista perder o controle, entrar na Avenida Jamel Cecílio e invadir o restaurante Empório Saccaria, nesta terça-feira (19). Dez pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. As imagens foram retiradas de câmeras de segurança de estabelecimentos da região onde ocorreu o acidente.

No vídeo, o carro da mulher aparece vindo pela rua ao lado do restaurante e é atingido por outro automóvel que estava saindo de uma garagem. A mulher estava a caminho da casa do filho que mora nas redondezas. Elisabeth realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Ela alegou às autoridades policiais que o carro sofreu uma pane.

Vítimas passam por cirurgias

Duas das dez vítimas que estavam no restaurante precisaram passar por procedimentos cirúrgicos. Um deles apresentou fratura no crânio/face e em uma vértebra e o outro com politrauma precisou fazer cirurgia geral e vascular. Elas estão no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). Os outros pacientes fizeram exames e estão em estado estável.

Caso será investigado

De acordo com as autoridades policiais, as circunstâncias do acidente serão investigadas. Até o momento o caso é visto como lesão corporal culposa com o agravo pelo número de vítimas - até o momento são dez. Depois das averiguações, o laudo pode confirmar se houve ou não essa pane ou se foi imperícia da mulher.

Leia também:

- Sobe para dez o número de vítimas de acidente em restaurante na Jamel Cecílio, em Goiânia

- Carro invade restaurante e deixa feridos no Jardim Goiás, em Goiânia

- Vídeo mostra momento em que carro perde controle antes de invadir restaurante, em Goiânia

- Acidente em restaurante: pacientes em estado grave passam por cirurgia em Goiânia

- Motorista do carro que invadiu restaurante em Goiânia alega pane no veículo