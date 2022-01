O Corpo de Bombeiros de Goiás atendeu, na tarde deste sábado (8), uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio na Avenida Perimetral Norte. O acidente aconteceu entre o Shopping Passeio das Aguás e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). De acordo com testemunhas que passavam pelo local, o carro modelo Honda Civic trafegava em alta velocidade pela via, quando o motorista perdeu o controle da direção e caiu em uma área de várzea.

No momento do acidente chovia na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros as duas vítimas não tiveram suas identidades reveladas. Um dos ocupantes foi transferido pelo serviço aéreo e o outro pela unidade de resgate, ambos foram encaminhados para o Hugol. Até o momento não foi divulgado o estado de saúde dos pacientes.

Confira o vídeo do resgate de uma das vítimas