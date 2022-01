Atualizada às 18h07

O Corpo de Bombeiros de Goiás atendeu, na tarde deste sábado (8), uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio na Avenida Perimetral Norte. O acidente aconteceu entre o Shopping Passeio das Águas e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Saneago. De acordo com testemunhas que passavam pelo local, o carro modelo Honda Civic trafegava em alta velocidade pela via, quando o motorista perdeu o controle da direção e caiu em uma área de várzea.

No momento do acidente chovia na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas não tiveram as identidades reveladas. Um dos ocupantes foi transferido pelo serviço aéreo e o outro pela unidade de resgate, ambos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Até o momento não foi divulgado o estado de saúde dos pacientes.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), os dois passageiros sofreram ferimentos graves. O motorista teve lesão no rosto e, por isso, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

A Dict divulgou também que, segundo relato da Polícia Militar, uma garrafa de bebida alcoólica destilada, com mais da metade do recipiente consumido, foi encontrada no interior do veículo. Além disso, os policiais também encontraram tampas de garrafas de cerveja.

Confira o vídeo do resgate de uma das vítimas