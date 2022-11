Um carroceiro que trafegava pela contramão em uma rua bateu em um carro e depois quebrou o veículo a enxadadas. Moradores contiveram o suspeito até a chegada da polícia. O incidente, que aconteceu na última quarta-feira (16), no setor Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia, foi registrado por câmeras de segurança.

A pedagoga Ana Cristina saía da casa da irmã quando foi surpreendida com uma carroça na contramão. “Joguei o carro para o lado, mas como o meio fio é alto, o carro não subiu. Vi que a carroça bateu no carro e tombou. Saí do carro e vi um homem caído”, relembra.

Ana afirma ter ligado para a emergência e ao questionar o homem se estava bem, ele teria partido para cima dela. “Ele se levantou, começou a empurrar a carroça e me xingar. Ele foi para cima de mim com a enxada, e como não conseguiu me pegar, começou a quebrar meu carro. Nesse momento chegaram mais pessoas que seguraram o homem até a polícia chegar”, explica.

Até o momento, segundo a pedagoga, o homem não entrou em contato com ela, que teme ter que arcar sozinha com os prejuízos. “Estou fazendo os orçamentos, mas em torno de R$10 mil”, lamenta. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

