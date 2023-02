O temporal da tarde desta quinta-feira (9) causou pontos de alagamento, queda de árvores e carros ilhados em Goiânia. Dois carros ficaram ilhados por causa do alagamento causado pela forte chuva. De acordo com informações ddo Corpo de Bombeiros, equipes foram enviadas ao viaduto da Jamel Cecílio e para o Jardim Novo Mundo, onde os carros estavam localizados. Nas duas situações o nível da água atingiu a metade dos veículos e as pessoas não conseguiram sair dos carros, por isso os bombeiros foram acionados.

Segundo a corporação, não houve feridos em nenhuma ocorrência.

Ainda de acordo com a corporação, além dos dois carros ilhados, duas quedas de árvores também foram registradas no início da tarde desta quinta-feira (9), em Goiânia. De acordo com informações dos bombeiros, uma árvore caiu em uma casa localizada no Setor Jaó, onde impediu a entrada e saída dos moradores.

A outra árvore caiu em cima de um carro no Setor Marista. A corporação afirmou que não houve vítimas.