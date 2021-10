Cidades Carros invadem as motobox, em Goiânia Reportagem flagra carros no espaço exclusivo para motos, mas até hoje ninguém foi multado

As primeiras demarcações no asfalto chamadas motobox em Goiânia completaram um ano neste mês, mas ainda não houve multas para motoristas que param sobre as faixas exclusivas para motociclistas. Presidente da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Horácio Melo diz que conta com o bom senso de quem está de carro, já que os espaços servem para garantir segurança de qu...