Em Aparecida de Goiânia ocorreu mais uma ação do programa Goiás Social, na manhã desta quinta-feira (30). A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) realizou a entrega de 1.317 cartões do Mães de Goiás, projeto que garante renda extra mensal de R$ 250 a mulheres em situação de vulnerabilidade com filhos de até seis anos.

Os moradores contemplados realizaram a retirada dos benefícios das 8h às 17h, em uma estrutura que foi montada na Avenida Benedito Silvestre de Toledo com a Rua 37, no Setor Independência, local onde foi realizado o Mutirão Governo de Goiás em dezembro de 2021.

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) marcou presença e realizou a entrega de 824 cartões do Aluguel Social, que prevê o repasse de R$ 350 mensalmente pelo prazo de 18 meses, bem como de 121 escrituras e a coleta de 63 assinaturas de escrituras. As ações na área de habitação beneficiam os moradores dos bairros Independência Mansões, Jardim Tiradentes, Madre Germana I e II e Colina Azul.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia