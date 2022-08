Cidades Carteira de Identificação do Autista é aprovada em Goiânia Documento permitirá que pessoas diagnosticadas com autismo recebam atendimento preferencial em órgãos públicos e instituições privadas

A Carteira de Identificação do Autista deverá ser implementada em Goiânia nos próximos 90 dias. O documento irá identificar pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), de modo a facilitar o atendimento preferencial em órgão da administração pública direta e indireta e em instituições privadas. A lei foi sancionada pelo prefeito Rogério Cruz (...