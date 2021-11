Cidades Cartilha sobre LBGTfobia tem o objetivo de combater a violência em Goiás O documento, intitulado "Será que fui vítima de LGBTfobia?", traz orientações sobre o que é LGBTfobia, como identificar, quais os canais de denúncia e as principais redes de acolhimento em Goiás

O Comitê Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia no Estado de Goiás (Comellg) reformulou uma cartilha voltada à comunidade LGBTQIA+ com o intuito de combater a violência no Estado. A ideia é auxiliar pessoas do grupo quanto às violações por causa de suas diferentes identidades de gênero e sexualidades. Para ter acesso à cartilha, clique aqui. A cartilha, intitulada "Será que fui vítima de LGBTfobia?", traz orientações sobre o que é LGBTfobia...