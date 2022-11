Atualizada às 21h45 do dia 29/11/22

A casa da mãe do ajudante de pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, assassino confesso de Luana Marcelo, de 12 anos, foi invadida na tarde desta terça-feira (29). O imóvel, que fica no setor Madre Germana II, foi revirado e vários móveis foram destruídos.

O POPULAR esteve no local e o portão da casa foi arrancado. Vizinhos relataram que os próprios moradores do bairro, revoltados com a morte de Luana, foram os responsáveis pelo ato. “Prometeram voltar aqui mais tarde e atear fogo em tudo”, contou um homem que preferiu não se identificar.

Ainda segundo vizinhos, a mãe, o padrasto, a avó e o filho de Reidimar moram no local, mas tiveram que fugir por conta da ameaça de outros moradores do bairro.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) e a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) informaram que ainda não receberam nenhuma informação sobre o ocorrido.



Leia também:

- Homem usou isopor de freezer para queimar corpo de menina, diz delegada

- Adolescente que sumiu ao ir à padaria é encontrada morta; suspeito é preso

- Corpo de menina que estava desaparecida foi encontrado enterrado na casa do suspeito, diz polícia

- Homem que confessou ter matado menina de 12 anos teria estuprado outra mulher no mesmo dia