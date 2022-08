Cidades Casa de homem preso suspeito de consumir carne de animais domésticos é incendiada em Aparecida Guarda Civil Metropolitana destaca que suspeito se encaixa em situação de vulnerabilidade social e fome

A casa do homem de 44 anos, que foi preso suspeito de matar, cozinhar e comer animais domésticos, foi incendiada na noite desta segunda-feira (8). A residência está localizada em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local estava cheio de lixo. As equipes foram acionadas por volta das 22h30 e, de acordo com a corp...