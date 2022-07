Cidades Casa do autista em Goiânia ainda não tem data para iniciar atendimento Lei que trata da atenção a estas pessoas foi sancionada na última terça-feira (19). Profissionais ressaltam importância de serviço especializado

A Prefeitura de Goiânia ainda não possui data estimada para inaugurar a Casa do Autista até o próximo ano, segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA). A lei para criação do local, que será específico para atender pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi sancionada nesta terça-feira (19) pelo prefeito Rogério Cruz (R...