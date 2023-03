Uma casa foi parcialmente queimada em Senador Canedo, na Região Metropolitana, depois que o morador tentou matar uma lacraia usando gasolina. O caso aconteceu nesta segunda-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros cinco pessoas estavam na casa no momento.

Segundo os bombeiros, na tentativa de matar uma lacraia que apareceu na residência, o homem de aproximadamente 40 anos pegou um galão com gasolina e jogou no inseto. Depois usou um isqueiro para colocar fogo no bicho.

A lacraia então correu e o homem continuou jogando o combustível. Com as faíscas o fogo se alastrou e atingiu a cozinha e sala da casa queimando vários móveis. Pelas fotos é possível ver que vários eletrodomésticos e utensílios foram atingidos.

Ainda segundo os bombeiros, o homem teve queimaduras de primeiro e segundo grau nos membros superiores e inferiores do corpo e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) e o estado de saúde é regular.

Leia também:

- Animais peçonhentos causam 6,6 mil acidentes em Goiás em 2022

- Jovem que tomou choque enquanto trabalhava se emociona ao reencontrar bombeiros que o reanimaram