Parte de uma casa de Catalão, a 260 quilômetros de Goiânia, pegou fogo no último sábado (18) depois que uma vela caiu no berço de um dos quartos da casa, segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO). Os moradores estariam sem energia elétrica no momento e por isso acenderam a vela, no bairro Jardim Paraíso.

De acordo com os bombeiros, o fogo se espalhou rapidamente através de caixas de papelão, o que provocou altas labaredas e muita fumaça. Apesar de não haver feridos, uma moradora precisou de atendimento por estar muito aflita e com dificuldade de respirar devido à fumaça. O acidente aconteceu no início da noite, volta de 19h.

Foi necessário um caminhão de combate a incêndio, uma viatura de salvamento e uma ambulância. De acordo com o tenente Afonso, do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, os militares conseguiram conter o foco do incêndio no quarto e precisaram resfriar o ambiente.

Em seguida, a fumaça foi totalmente retirada com o auxílio de ventilador e realizado rescaldo no local. No quarto, uma cama, o berço com colchão, roupas e outros materiais ficaram completamente destruídos pelas chamas.

