Quatro pessoas foram presas na tarde desta terça-feira (21), em Goiânia, suspeitas de integrar uma quadrilha que furtava motos no Jardim Goiás. Segundo informou a Polícia Militar, equipes do Batalhão Anhanguera faziam patrulhamento na região, quando surpreenderam dois homens e duas mulheres roubando uma Honda biz, próximo a um shopping da capital. Um deles tentou fugir, mas foi capturado logo em seguida.

Conforme explicou a Major Dyrlene, subcomandante do 6º BPM, o patrulhamento no Jardim Goiás havia sido intensificado em virtude do aumento de registros de roubo de veículos. A abordagem dos suspeitos ocorreu depois que a polícia notou uma movimentação estranha de dois casais. Eles teriam descido do carro, próximo à Avenida E, e passado a observar as motos estacionadas.

A corporação informou também que os dois homens presos já possuem passagem criminal por furto e receptação e estão com alvará de soltura pelo crime de furto.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por esse motivo, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de cada um.

