Um casal foi indiciado após vender o carro e dizer para a polícia que teve o veículo furtado, em Jataí, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), os dois comunicaram o furto no final de 2022 e, em dezembro, o marido viu automóvel, um VW GOL, na rodoviária da cidade e acionou os guardas municipais, que foram até o local e apreenderam o carro.

Então, o motorista do veículo foi conduzido até a delegacia como suspeito do furto. Após várias pessoas serem ouvidas, a polícia descobriu que, na verdade, o casal havia vendido o carro dias antes, mas o comprador não pagou o financiamento junto ao banco.

A PC-GO informou que o casal confessou que mentiu. A mulher foi indiciada por comunicação falsa de crime e o homem por denunciação caluniosa. Se condenados, a pena pode chegar a oito anos de reclusão.

Como os nomes dos indiciados não foram informados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa.

