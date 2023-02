Um casal foi morto a tiros dentro do carro em que estavam em Pires do Rio, no Sudeste de Goiás. A Polícia Militar informou que o crime aconteceu na noite de domingo (19), na Avenida Novo Horizonte.

Amanda Melo Pimentel tinha 29 anos e Leandro Gabriel da Silva, 42 anos. O boletim de ocorrência narra que o casal foi surpreendido por um motociclista que parou do lado do veículo e atirou.

Leia também:

- Jovem que está na UTI após cheirar pimenta está com pneumonia, diz mãe

- Vídeo mostra briga entre turistas em bar no Lago das Brisas durante carnaval, em Buriti Alegre

Os disparos atingiram o casal, que morreu na hora. Logo depois, o suspeito fugiu e até a última atualização dessa reportagem não foi encontrado.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime e segue procurando pelo suspeito. A Polícia Civil vai investigar o crime.