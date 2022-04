Cidades Casal é morto dentro de casa após invasão, em Jaraguá Criança viu toda a ação. Suspeita era de que o local era utilizado para venda de drogas

Um casal foi morto a tiros dentro de casa após uma invasão, na noite desta sexta-feira (22), no setor Aeroporto II, em Jaraguá. Informações preliminares dão conta que dois homens chegaram de motocicleta no local, desceram do veículo e já entraram na residência atirando. Uma criança e outra pessoa estavam na casa, mas quando a polícia chegou essa outra pessoa já tin...