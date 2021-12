Cidades Casal é preso com 200 kg de maconha na carroceria de caminhonete, em Goiânia Carga foi avaliada em cerca de R$ 500 mil

Um casal foi preso com aproximadamente 200 quilos de maconha na carroceria da caminhonete, no setor Santa Rita, em Goiânia, no último sábado (18). O carregamento foi avaliado em aproximadamente R$ 500 mil, segundo a Polícia Militar (PM). O homem relatou aos policiais durante entrevista que trazia a droga da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e que o dest...