Cidades Casal é preso com dez bananas de dinamite dentro de caixa de isopor, em Goiânia Homem, de 55 anos, e mulher, de 36, são suspeitos de utilizar os explosivos para trocar por drogas

Um casal foi preso com dez bananas de dinamite escondidos em uma caixa de isopor no Residencial Vereda dos Buritis, região Sudoeste de Goiânia, na última quinta-feira (5). O homem, de 55 anos, e a mulher, de 36, são suspeitos de utilizar os explosivos para trocar por drogas. As informações foram confirmadas pelo tenente-coronel Alexandre Saliba, capitão do Batalh...