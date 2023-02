Um casal foi preso no último domingo (5) depois de comprar produtos com notas falsas por duas vezes, em uma farmácia no Setor Leste, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, diz a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Segundo a PMGO, um funcionário do estabelecimento contou que o casal passou uma nota falsa de R$ 200 no caixa e que os dois já teriam ido no dia anterior e feito a mesma coisa. Na segunda vez, o funcionário reconheceu os suspeitos e chamou a polícia.

Os policiais realizaram buscas pela região próxima ao estabelecimento e localizaram a mulher, que foi presa tentando sair da cidade com um carro de aplicativo.

Em outro momento, a PM conseguiu localizar o carro do casal e encontrou R$ 4.866,00 em notas falsas, além de diversas mercadorias, possivelmente compradas com dinheiro falso.

Os dois foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Brasília e foram presos em flagrante. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para posicionamento.

