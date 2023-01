Um casal foi preso e três adolescentes foram apreendidos suspeitos de assaltar uma motorista de aplicativo, em Jataí, região Sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (29), quando a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRFGO) fiscalizava a BR-060.

Conforme informações da vítima, a motorista aceitou a corrida solicitada pelos criminosos e só ficou sabendo que eram cinco passageiros quando chegou no ponto de partida. Segundo a polícia, os adolescentes de 14, 15 e 17 anos, ajudaram o casal a roubar a motorista, mas ainda não se sabe se os suspeitos possuem algum grau de parentesco.

Leia também:

Jovem usa dinheiro de herança para comprar entorpecentes e é presa por tráfico de drogas, diz PM

Suspeito de tráfico de drogas é preso após dirigir 60km na contramão, na BR-364

A PRFGO localizou o veículo e prendeu os suspeitos em Rio Verde, Sudoeste do Estado. De acordo com os policiais, durante o trajeto, um dos passageiros pediu para a motorista parar o veículo dizendo que ele estava se sentido mal. Assim que o carro parou, um dos passageiros que estava sentado no banco de trás passou uma corda no pescoço da vítima.

Em seguida, os suspeitos tentaram colocar a mulher à força no porta-malas do carro, mas ela conseguiu escapar e saiu correndo pelas ruas da cidade gritando por socorro. Poucas horas após o ocorrido, os agentes da PRF, que estavam em fiscalização de rotina, pararam o veículo roubado que seguia na rodovia BR-060.

Durante a consulta aos sistemas da polícia, os agentes constataram que o carro havia sido roubado. O veículo, um HB20 ano 2021, deveria ser vendido em Acreúna, Sul de Goiás.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Rio Verde. A reportagem entrou em contato com a Delegacia de Jataí, mas foi encaminhada à Delegacia de Rio Verde, que não soube passar maiores informações sobre o caso. Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa dos acusados.