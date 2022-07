Cidades Casal é preso suspeito de matar ambulante com golpes de enxada, em Goiânia Corpo da vítima foi encontrado parcialmente carbonizado em um casa localizada no Jardim Balneário Meia Ponte

A Polícia Civil prendeu, na última semana, um casal suspeito de matar e queimar o corpo do vendedor ambulante Antônio Carlos da Luz, de 57 anos, em Goiânia. O homem de 24 anos foi preso no Jardim Guanabara, na capital, já a mulher de 19 anos – apontada como a autora dos golpes de enxada no crânio da vítima que a levaram a óbito – foi presa no Tocantins e será transferida p...