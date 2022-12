Um casal foi preso em flagrante nesta terça-feira (27) suspeito de maltratarem um cachorro em Rio Verde, na região sul do Estado. No primeiro momento os responsáveis não estavam na residência. A polícia teve conhecimento do caso através de denúncia anônima e fotos do animal.

Quando a polícia chegou até o local encontrou o animal muito magro e em um terreno sujo sem água e comida. Ele foi levado para o Centro de Zoonoses da cidade onde depois de alguns exames ficou constatado que o cachorro sofria maus-tratos.

Com os maus-tratos confirmados o casal que era responsável pelo animal foi preso em flagrante. O cachorro por enquanto vai ficar no Centro de Zoonoses onde está sendo cuidado e alimentado, depois irá para um abrigo.

"Nenhum dos dois cuidava do animal. Eles estavam separando e não deram atenção para o animal que estava definhando", contou a delegada do caso, Taísa Antonello.

Segundo a delgada Taísa, o casal permanece preso e devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (29). Ambos respondem pelo crime de maus-tratos a animais previsto na lei de crimes ambientais. O inquérito já foi concluído e remetido a juízo e agora eles responderão criminalmente.

"Os dois foram autuados e agora o homem vai para a CPP e a mulher para uma casa de prisão específica aqui na região", concluiu a delegada.

Maltratar animais é um crime previsto por lei de crimes ambientais e os acusados podem pagar multa que varia de 1 à 40 salários mínimos para cada animal. Além de prisão com pena de 2 até 5 anos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima para a Polícia Militar (PM) pelo número 190, ou para a Polícia Civil (PC) no 197.

