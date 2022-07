Cidades Casal é preso suspeito de sequestrar e manter advogada refém para extorquir dinheiro, em Aparecida Advogada conseguiu entrar em contato com a gerente do banco e contar que havia sido sequestrada

Um homem e uma mulher foram presos, nesta quarta-feira (6), suspeitos de sequestrarem e manterem reféns uma advogada e seu ex-genro, em Aparecida de Goiânia, com objetivo de extorquir dela o valor de R$ 70 mil. A prisão foi possível após a gerente do banco acionar a polícia quando a vítima estava na agência com a suspeita para sacar o dinheiro. De acordo com o rela...