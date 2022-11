Um casal foi preso em flagrante, na última terça-feira (22), suspeito de registrar ilegalmente uma recém-nascida como se fosse filha deles, em Aparecida de Goiânia. À polícia, a mãe biológica da criança contou que havia “doado” a filha para o casal, que teria prometido adotá-la nas formas da lei. No entanto, os suspeitos e a mulher teriam inclusive trocado os documentos para constar oficialmente que a suspeita era a mãe biológica.

De acordo com a delegada Bruna Coelho, a gestante deu entrada no hospital nesta semana para dar à luz e, “informalmente, trocou de identidade com a acompanhante, para quem havia prometido a menina.”

“Ela apresentou uma certidão de casamento [da outra mulher], mas o hospital começou a desconfiar, porque havia muitas contradições”, contou a delegada.

Ainda segundo Bruna, em posse de uma certidão de nascido vivo com o nome da mãe trocado, a suspeita e o companheiro foram até o cartório e conseguiram fazer o registro da recém-nascida.

Polícia investiga se mãe obteve vantagem

Diante das informações divergentes, o hospital acionou a polícia, que prendeu o casal em flagrante.

Questionada, a mãe biológica contou na condição de testemunha que havia prometido doar a filha para o casal por não ter condições de criá-la. No entanto, ela disse que não havia concordado com o registro dela por parte do casal, que teria prometido seguir os trâmites legais para a adoção.

O casal foi preso pelo crime do artigo 242 do Código Penal, que é registrar filho de outra pessoa como se fosse seu, e também deve responder por falsidade ideológica.

Já a mãe biológica não foi autuada, mas também poderá responder criminalmente caso seja comprovado que ela teria alguma vantagem financeira ao dar a filha. “Adoção não é crime. Crime é transação envolvendo alguma vantagem. Isso a gente vai ter que apurar”, concluiu a delegada.

